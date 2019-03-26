Ван Гал сравнил игру "Манчестер Юнайтед" при Моуринью и Сульшере



Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал оценил работу экс-наставника манкунианцев Жозе Моуринью и нынешнего тренера "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера.

"Моуринью, когда пришел вместо меня, он изменил тактику на "парковку автобуса" и игру на контратаках. Точно такой же футбол исповедует и Сульшер. Но разница в том, что он добивается побед. Кроме того, Сульшер поставил Погба на ту позицию, где он приносит больше пользы.

Впрочем, нынешний "МЮ" совсем не тот, который был при Фергюсоне. Сейчас это футбол от обороны. Если вам нравится такой футбол больше, чем атакующий, то это ваше право. Но мне не нравится", - приводит слова ван Гала BBC.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Также клуб вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, где сыграет с "Барселоной".

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