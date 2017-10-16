Ван Гал: "В целом Моуринью очень приятный парень"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал о своём отношении к нынешнему наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуринью, который летом 2016 года стал его преемником у руля манкунианцев.

"Я подозревал, что приход Моуринью в "Манчестер Юнайтед" был совсем не безгрешным, что вылилось в моё увольнение. Но в целом он очень приятный парень, хоть и слишком часто теряет самообладание" - приводит слова ван Гала ESPN.

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