Ван Гал: "В "Манчестер Юнайтед" говорили, что довольны мной, а затем уволили после завоевания Кубка Англии"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал раскритиковал исполнительного директора манкунианцев Эда Вудворда.

"У меня нет претензий к Жозе Моуринью. Каждый наставник хочет возглавить "Манчестер Юнайтед", так как это один из крупнейших клубов в мире. Хотя он и получил приглашение после того, как занял с "Челси" 13 место. Я же закончил сезон на четвертой позиции. Впрочем я не виню Жозе.

Я считаю, что Вудворд поступил нечестно со мной. Сначала он говорил, что руководство клуба довольно мной, а затем меня уволили после победы в Кубке Англии", - приводит слова ван Гала Bild.

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