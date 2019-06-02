Ван Гал: "Возможно, де Йонг ошибся выбрав "Барселону"

Известынй голландский тренер Луи ван Гал поделился мнением о трансфере Френки де Йонга в "Барселону".

"Де Йонгу будет сложно в "Барселоне". Во первых, его могут задействовать на другой позиции, а во вторых, его ожидает конкуренция с основными футболистами "Барсы". Ему сыграет на руку то, что "Барселона" вылетела в полуфинале Лиги Чемпионов и команда начнет новый сезон в другом статусе.

Френки - замечательный футболист, однако Ракитич также хорош. Думаю, футболисту нужно выбирать клуб, где он точно будет основным игроком. Я надеюсь, что у него все сложится в "Барселоне". Но, возможно, он ошибся при выборе команды", - приводит слова ван Гала Fox Sports.

Напомним, что трансфер де Йонга обошелся каталонцам в 75 миллионов евро.

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