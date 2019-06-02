Ван Гал: "Возможно, де Йонг ошибся выбрав "Барселону"
Известынй голландский тренер Луи ван Гал поделился мнением о трансфере Френки де Йонга в "Барселону".
"Де Йонгу будет сложно в "Барселоне". Во первых, его могут задействовать на другой позиции, а во вторых, его ожидает конкуренция с основными футболистами "Барсы". Ему сыграет на руку то, что "Барселона" вылетела в полуфинале Лиги Чемпионов и команда начнет новый сезон в другом статусе.
Френки - замечательный футболист, однако Ракитич также хорош. Думаю, футболисту нужно выбирать клуб, где он точно будет основным игроком. Я надеюсь, что у него все сложится в "Барселоне". Но, возможно, он ошибся при выборе команды", - приводит слова ван Гала Fox Sports.
Напомним, что трансфер де Йонга обошелся каталонцам в 75 миллионов евро.
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|Валенсия
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32