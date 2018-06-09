Ван Гал возобновляет тренерскую деятельность
Голландский специалист Луи ван Гал в ближайшее время вернется к тренерской работе.
"На руках было много предложений, я соблазнился на одно из них и принял его. Этот вариант идеален для меня, так как этот пост даст мне возможность побеждать" - приводит слова ван Гала Calciomercato.
Напомним, что последним место работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в 2016 году.
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