Ван Гал: "Я мог бы сделать из "МЮ" такую же машину, как нынешний "Манчестер Сити"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал считает, что его слишком рано отправили в отставку.

"Гвардиола является лучшим тренером в Премьер-лиге на данный момент. Он сделал из "Сити" машину. Они играют в тот футбол, который я хотел поставить в "Манчестер Юнайтед". Однако у Пепа лучший подбор игроков, чем был у меня. Поэтому у меня процесс построения команды занял бы больше времени. Но к сожалению, времени мне не дали", - приводит слова ван Гала Bild.

Напомним, что Ван Гал тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 годы. Под его руководством клуб выиграл Кубок Англии.

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