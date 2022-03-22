Ван Гал заразился коронавирусом
Фото: твиттер сборной Голландии\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба голландской федерации футбола.
Отмечается, что тренер уже отправлен на самоизоляцию, где проведет ближайшие несколько дней.
26 марта сборная Нидерландов сыграет товарищеский матч с Данией, а 29-го числа против Германии.
Напомним, что под руководством 70-летнего специалиста сборная Нидерландов завоевала прямую путевку на чемпионат мира-2022, заняв первое место в отборочной группе G.
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