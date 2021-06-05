Ван Гинкел покинул "Челси", сыграв 4 матча за 8 лет

Фото инстаграм Марко ван Гинкела

Полузащитник Марко ван Гинкел официально ушёл из лондонского "Челси" в связи с истечением срока контракта.

"Синие" купили голландца летом 2013 года у "Витесса" за 9,4 миллиона евро. С тех пор он сыграл за основную команду 4 матча.

За 8 лет хавбек сдавался в аренду 4 раза - "Милану", "Сток Сити" и дважды ПСВ.

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