Ван Гинкел покинул "Челси", сыграв 4 матча за 8 лет
Фото инстаграм Марко ван Гинкела
Полузащитник Марко ван Гинкел официально ушёл из лондонского "Челси" в связи с истечением срока контракта.
"Синие" купили голландца летом 2013 года у "Витесса" за 9,4 миллиона евро. С тех пор он сыграл за основную команду 4 матча.
За 8 лет хавбек сдавался в аренду 4 раза - "Милану", "Сток Сити" и дважды ПСВ.
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