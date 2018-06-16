Ван Марвейк прокомментировал поражение от сборной Франции

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк поделился эмоциями после поражения от национальной команды Франции в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Я горд и в то же время разочарован. Никто не ожидал, что мы сможем так сыграть против Франции. Были моменты, когда они не знали, что с нами сделать, они нам сами так сказали. Я не могу ругать своих игроков, скорее должен их похвалить. Мы заслужили ничью" - сказал ван Марвейк.

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