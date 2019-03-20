Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

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Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Голландский тренер Берт ван Марвейк стал новым главным тренером сборной ОАЭ.

Специалист возглавлял сборную Нидерландов с 2008 по 2012 год. На посту главного тренера Арабских Эмират он сменил Альберто Дзаккерони, которому не был предложен новый контракт.

Под руководством специалиста сборная Нидерландов в 2010 году заняла второе место. 

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