Ван Нистелрой: "Манчестер Юнайтед" выглядит очень сильно"

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Ван Нистелрой: "Манчестер Юнайтед" выглядит очень сильно"Известный в прошлом нидерландский футболист Руд Ван Нистелрой похвалил игру своей бывшей команды "Манчестер Юнайтед".

"Очевидно, что команде присуща креативность и игра в пас, в ней есть игроки, которые могут двигаться и могут завершать атаки. Своими кроссами атаку поддерживают крайние защитники, также есть очень сильный блок в центре полузащиты и в обороне, сильный вратарь... Так что, да, на данный момент у них есть хорошо укомплектованный состав. К тому же, ожидается возвращение Златана. Они выглядят очень сильно", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Пуигмал стал игроком "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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