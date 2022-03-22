Ван Нистелрой может возглавить ПСВ

Фото инстаграм Руда ван Нистелроя

Руководство ПСВ определилось с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру Рогеру Шмидту, который покинет свой пост летом.

По информации ED.nl, новым наставником команды из Эйндховена хотят назначить Руда ван Нистелроя.

Сейчас 45-летний специалист возглавляет молодёжку ПСВ. Ранее он входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

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