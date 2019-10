Ван Нистелрой - о словах, что никого нельзя сравнить с Месси: "Никогда этого не говорил"

Известный в прошлом голландский футболист Руд ван Нистелрой назвал фейком опубликованную накануне цитату об уникальности капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Экс-игрок "Реала" якобы сказал, что никого нельзя сравнить с аргентинцем, поскольку нет футболистов, которые играют на его уровне.

"Никогда этого не говорил", - написал ван Нистелрой в комментариях в соцсетях.

Затем голландец написал в своём твиттере: "Спасибо за удаление цитаты AS и ESPN. Давайте наслаждаться просмотром игры Криштиану и Лео, пока мы можем!".

Thanks for removing the quote AS and espn fc. Let’s enjoy watching Cristiano and Leo while we can!

♥️⚽️