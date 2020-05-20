Ван Нистелрой опроверг слова Капелло о том, что он жаловался на запах алкоголя в раздевалке "Реала"

Бывший нападающий "Реала" Руд Ван Нистелрой опроверг слова экс-наставника мадридского клуба Фабио Капелло, который заявил, что голландец жаловался на запах алкоголя в раздевалке, когда в ней находился бразилец Роналдо.

"Я категорически отрицаю, что жаловался Капелло на запах алкоголя в раздевалке. С самого первого дня все футболисты были настоящими профессионалами. Мы все работы ради славы клуба", - написал ван Нистелрой в своем Twitter.

Ван Нистелрой выступал за "Реала" с 2006 по 2010 год. В составе королевского клуба он провел 96 матчей во всех турнирах, забил 64 гола и отдал 16 результативных передач.

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