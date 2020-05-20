Ван Нистелрой опроверг слова Капелло о том, что он жаловался на запах алкоголя в раздевалке "Реала"

Теги реал мадридруд ван нистелройфабио капеллороналдо

Ван Нистелрой опроверг слова Капелло о том, что он жаловался на запах алкоголя в раздевалке "Реала"

Бывший нападающий "Реала" Руд Ван Нистелрой опроверг слова экс-наставника мадридского клуба Фабио Капелло, который заявил, что голландец жаловался на запах алкоголя в раздевалке, когда в ней находился бразилец Роналдо.

"Я категорически отрицаю, что жаловался Капелло на запах алкоголя в раздевалке. С самого первого дня все футболисты были настоящими профессионалами. Мы все работы ради славы клуба", - написал ван Нистелрой в своем Twitter. 

Ван Нистелрой выступал за "Реала" с 2006 по 2010 год. В составе королевского клуба он провел 96 матчей во всех турнирах, забил 64 гола и отдал 16 результативных передач.

Не пропустите: Капелло назвал идеальный клуб для Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" на длительный срок теряет Ари

"Краснодар" на длительный срок теряет Ари

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов