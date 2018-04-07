Ван Нистелрой прокомментировал шедевральный гол Роналду в ворота "Ювентуса"

Известный в прошлом голландский футболист Руд ван Нистелрой прокомментировал шедевральный гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Оба гола получились реально красивые, особенно удар через себя, который просто не из этого мира. Высота прыжка была просто невероятная" - цитирует ван Нистелроя Goal.com.

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