Ван Перси близок к переходу в "Фейеноорд"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси может продолжить карьеру в "Фейеноорде", сообщает Voetbal International.

По информации ресурса, футболист согласовал с голландским клубом условия контракта, однако ему требуется расторгнуть соглашение с "Фенербахче".

В прошлом сезоне ван Перси провел 24 поединка, отметился 9 голами и 3 ассистами.

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