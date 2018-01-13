Ван Перси близок к переходу в "Фейеноорд"

Теги фенербахчеробин ван персифейеноорд

Ван Перси близок к переходу в "Фейеноорд"Форвард "Фенербахче" Робин ван Перси близок к переходу в "Фейеноорд".

Как сообщает источник, переговоры сторон находятся на продвинутой стадии.

"Не все идет гладко, но мы, кажется, движемся в верном направлении", – сообщил представитель роттердамского клуба.

Интересно, что 34-летний голландец начинал карьеру именно в "Фейеноорде".

Читайте: Ван Перси хочет расторгнуть контракт с "Фенербахче" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов