Форвард "Фенербахче" Робин ван Перси близок к переходу в "Фейеноорд".

Как сообщает источник, переговоры сторон находятся на продвинутой стадии.

"Не все идет гладко, но мы, кажется, движемся в верном направлении", – сообщил представитель роттердамского клуба.

Интересно, что 34-летний голландец начинал карьеру именно в "Фейеноорде".

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