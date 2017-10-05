Ван Перси близок к возвращению в Голландию
Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси в скором времени может вернуться в Голландию.
Как сообщают СМИ, футболист к возвращению в "Фейеноорд".
Форвард уже начал переговоры с голландским клубом о переходе, а турецкая сторона этому препятствовать не собирается.
Читайте: Ван Перси: "Моя травма не слишком серьезная, вернусь в строй через три-четыре недели" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|7
|18
|2
|Фейеноорд
|7
|15
|3
|Витесс
|7
|14
|4
|Зволле
|7
|14
|5
|Херенвен
|7
|14
|6
|Аякс
|7
|13
|7
|ВВВ Венло
|7
|12
|8
|АЗ
|7
|12
|9
|АДО Ден Хааг
|7
|10
|10
|Утрехт
|7
|10
|11
|Гронинген
|7
|8
|12
|Хераклес
|7
|8
|13
|Эксельсиор
|7
|7
|14
|НАК Бреда
|7
|7
|15
|Твенте
|7
|6
|16
|Спарта Роттердам
|7
|5
|17
|Рода ЮК
|7
|3
|18
|Виллем II
|7
|3