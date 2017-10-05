Ван Перси близок к возвращению в Голландию

Теги фенербахчеробин ван персифейеноорд

Ван Перси близок к возвращению в ГолландиюНападающий "Фенербахче" Робин ван Перси в скором времени может вернуться в Голландию.

Как сообщают СМИ, футболист к возвращению в "Фейеноорд".

Форвард уже начал переговоры с голландским клубом о переходе, а турецкая сторона этому препятствовать не собирается. 

Читайте: Ван Перси: "Моя травма не слишком серьезная, вернусь в строй через три-четыре недели" | http://soccernews.ru

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