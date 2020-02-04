Ван Перси дал совет "Манчестер Юнайтед"

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Ван Перси дал совет "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал, какого игрока нужно подписать "красным дьяволам".

"Эдинсона Кавани, это великолепный футболист, который будет доступен летом", - ответил голландец в твиттере на соответствующий вопрос от подписчика.

Ван Перси выступал за "МЮ" с 2012 по 2015 год, выиграв с командой АПЛ и Суперкубок Англии.

Кавани по окончании сезона станет свободным агентом. Помимо манкунианцев за него ведут борьбу "Челси", "Атлетико" и "Интер Майами".

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