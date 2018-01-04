Ван Перси хочет расторгнуть контракт с "Фенербахче"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси хочет покинуть турецкий клуб, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 34-летний голландец ведёт переговоры с "канарейками" о расторжении контракта, истекающего следующим летом.

Ван Перси намерен вернуться в "Фейеноорд", воспитанником которого он является.

Напомним, что "Фенербахче" уже определился с заменой для звёздного ветерана. | http://soccernews.ru