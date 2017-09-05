Ван Перси: "Моя травма не слишком серьезная, вернусь в строй через три-четыре недели"

Нападающий "Фенербахче" и сборной Голландии Робин ван Перси рассказал о травме, которую он получил в матче отборочного цикла Чемпионат Мира-2018 против Франции (0:4).

"Моя травма не слишком серьезная, вернусь в строй через три-четыре недели", - написал ван Перси в своем твиттере.

В этом сезоне 34-летний ван Перси провел 4 матча и не забил ни одного гола.

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