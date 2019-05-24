Ван Перси назвал 6 лучших игроков, с которыми он выступал в одной команде

Голландский форвард Робин ван Перси рассказал, кого он считает лучшими партнёрами по команде в своей карьере.

"Очень сложно выбрать кого-то одного. Назову Денниса Бергкампа, Тьерри Анри, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Уэйна Руни и Руда ван Нистелроя", - сказал футболист.

35-летний ван Перси в течение карьеры выступал за "Фейеноорд" (дважды), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".

Также нападающий с 2005 по 2017 год защищал цвета сборной Нидерландов, сыграл 102 матча и забил 50 голов.

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