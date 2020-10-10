Ван Перси назвал пятёрку лучших голландских футболистов в истории

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Ван Перси назвал пятёрку лучших голландских футболистов в истории

Бывший форвард "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал, каких игроков из Нидерландов он считает лучшими в истории футбола.

"Йохан Кройфф, Марко ван Бастен, Деннис Бергкамп, Руд Гуллит и Франк Райкард", - цитирует ван Перси De Telegraaf.

Стоит отметить, что сам нападающий является лучшим бомбардиром голландской сборной с 50 голами.

Не пропустите: Ван Перси показал, как играет в падел-теннис. | http://soccernews.ru
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