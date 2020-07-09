Ван Перси назвал свою тройку фаворитов на "Золотой мяч"-2020, не включив в неё Месси и Роналду

Известный в прошлом голландский футболист Робин ван Перси высказался о том, кто наиболее достоин стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2020 года.

По мнению экс-форварда "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", главным фаворитом на награду является нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

В тройку лучших в 2020 году ван Перси также включил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Садио Мане ("Ливерпуль").

Стоит отметить, что за пределами тройки голландца оказались Криштиану Роналду и Лионель Месси, выигрывавшие "Золотой мяч" 11 раз на двоих за последние 12 лет.

Не пропустите: Левандовски назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона. У Роналду 10 место. | http://soccernews.ru