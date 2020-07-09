Ван Перси назвал свою тройку фаворитов на "Золотой мяч"-2020, не включив в неё Месси и Роналду
Известный в прошлом голландский футболист Робин ван Перси высказался о том, кто наиболее достоин стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2020 года.
По мнению экс-форварда "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", главным фаворитом на награду является нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
В тройку лучших в 2020 году ван Перси также включил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Садио Мане ("Ливерпуль").
Стоит отметить, что за пределами тройки голландца оказались Криштиану Роналду и Лионель Месси, выигрывавшие "Золотой мяч" 11 раз на двоих за последние 12 лет.
Не пропустите: Левандовски назван лучшим игроком Европы после рестарта сезона. У Роналду 10 место. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18