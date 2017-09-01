Ван Перси не сыграет с Болгарией

Форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси не сыграет в матче отбора к ЧМ-2018 с Болгарией.

Футболист повредил колено в матче с Францией. Напомним, что вчера Франция разгромила Нидерланды со счетом 4:0.

Сообщается, что ван Перси уже отправился в расположение "Фенербахче".

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