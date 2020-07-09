Ван Перси не включил Месси и Роналду в топ-3 на "Золотой мяч"

Экс-капитан "Арсенала" Робин Ван Перси назвал трех игроков, которые должны претендовать на "Золотой мяч". Об этом сообщает BT Sport.

По данным источника, экс-футболист считает, что награду заслуживает форвард "Баварии" Роберт Левандовски, полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне и нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Стоит отметить, что Ван Перси не включил в список лучших Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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