Ван Перси не включил Месси и Роналду в топ-3 на "Золотой мяч"

Теги робин ван персилионель мессикриштиану роналдуроберт левандовски

Ван Перси не включил Месси и Роналду в топ-3 на "Золотой мяч"

Экс-капитан "Арсенала" Робин Ван Перси назвал трех игроков, которые должны претендовать на "Золотой мяч". Об этом сообщает BT Sport.

По данным источника, экс-футболист считает, что награду заслуживает форвард "Баварии" Роберт Левандовски, полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне и нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

Стоит отметить, что Ван Перси не включил в список лучших Криштиану Роналду и Лионеля Месси. 

Не пропустите: "Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Уфа" официально объявила об уходе Газизова в "Спартак"

"Уфа" официально объявила об уходе Газизова в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов