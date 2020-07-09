Ван Перси не включил Месси и Роналду в топ-3 на "Золотой мяч"
Экс-капитан "Арсенала" Робин Ван Перси назвал трех игроков, которые должны претендовать на "Золотой мяч". Об этом сообщает BT Sport.
По данным источника, экс-футболист считает, что награду заслуживает форвард "Баварии" Роберт Левандовски, полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне и нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.
@lewy_official— Robin van Persie (@Persie_Official) July 8, 2020
@DeBruyneKev
Sadio Mané https://t.co/MI41mpHVYD
Стоит отметить, что Ван Перси не включил в список лучших Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18