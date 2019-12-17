Ван Перси объяснил, почему Гринвуд будет успешен в "Манчестер Юнайтед"

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Ван Перси объяснил, почему Гринвуд будет успешен в "Манчестер Юнайтед"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси оценил перспективы действующего нападающего "красных дьяволов" Мэйсона Гринвуда.

"Думаю, он будет очень хорош в будущем, потому что во время каждой игры он пытается копировать меня, мой стиль игры, мою технику, мою левую ногу и то, как я завершаю атаки. Поэтому я уверен, что он в конечном итоге станет одним из лучших в "Манчестер Юнайтед", - цитирует ван Перси A Bola.

Напомним, что голландец выступал за "МЮ" с 2012 по 2015 год.

18-летний Гринвуд - воспитанник клубной академии. За основу манкунианцев он дебютировал в марте 2019 года. С тех пор игрок провёл 23 матча, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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