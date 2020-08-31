Ван Перси показал, как играет в падел-теннис
Известный голландский футболист Робин ван Перси пробует себя в новом виде спорта.
Бывший форвард "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" опубликовал в твиттере видео, на котором он играет в падел-теннис.
"В эти выходные принял участие в своем первом турнире по падел-теннису, и мне понравилось. Потрясающий спорт. Дошли до финала и провели несколько удачных игр", - написал ван Перси.
Played my first Padel tournament this weekend and I loved it.. what an amazing sport We made it to the final and had some great games #teamNeverGiveUp pic.twitter.com/b1ecDVliZ8— Robin van Persie (@Persie_Official) August 30, 2020
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Главные новости дня: 30 августа
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