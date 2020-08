Ван Перси показал, как играет в падел-теннис

Известный голландский футболист Робин ван Перси пробует себя в новом виде спорта.

Бывший форвард "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" опубликовал в твиттере видео, на котором он играет в падел-теннис.

"В эти выходные принял участие в своем первом турнире по падел-теннису, и мне понравилось. Потрясающий спорт. Дошли до финала и провели несколько удачных игр", - написал ван Перси.

Played my first Padel tournament this weekend and I loved it.. what an amazing sport We made it to the final and had some great games #teamNeverGiveUp pic.twitter.com/b1ecDVliZ8