Ван Перси показал, как играет в падел-теннис

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Ван Перси показал, как играет в падел-теннис

Известный голландский футболист Робин ван Перси пробует себя в новом виде спорта.

Бывший форвард "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" опубликовал в твиттере видео, на котором он играет в падел-теннис.

"В эти выходные принял участие в своем первом турнире по падел-теннису, и мне понравилось. Потрясающий спорт. Дошли до финала и провели несколько удачных игр", - написал ван Перси.

Не пропустите: Ван Перси вошёл в тренерский штаб "Фейеноорда". | http://soccernews.ru
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