Ван Перси получил предложение от "Кристал Пэласа"

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Ван Перси получил предложение от "Кристал Пэласа"

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к голландскому нападающему "Фенербахче" Робину ван Перси, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб может купить футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает новый главный тренер "орлов" Франк де Бур. Ранее сообщалось, что голландцем интересуется его бывший клуб "Фейеноорд".

В прошлом сезоне 33-летний ван Перси провел за "Фенербахче 39 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.

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