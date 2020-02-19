Ван Перси призвал не увольнять Сульшера

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси призывает руководство клуба не увольнять главного тренера Уле-Гуннар Сульшера.

После 26 туров АПЛ "МЮ" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 38 баллов.

"После того, как Фергюсон ушел, все поняли, что будет непросто придерживаться уровня, которого он достигал все эти годы. Не думаю, что для клуба хорошо постоянно менять тренера каждые один или два года.

Если вы идете за Сульшером, дайте ему шанс", - сказал ван Перси.

Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года.

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