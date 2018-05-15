Ван Перси продлил контракт с "Фейеноордом"

Теги фейеноордробин ван перси

Ван Перси продлил контракт с "Фейеноордом""Фейеноорд" объявил о подписании нового контракта с нападающим Робином ван Перси.

Как говорится на официальном сайте голландского клуба, новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на сезон-2018/19.

Голландец вернулся в клуб в январе 2018 года. В 12 матчах чемпионата Голландии он забилпять мячей.

Читайте: Ван Перси заговорил о завершении карьеры | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
Полная таблица

топ-5 тегов