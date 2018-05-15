Ван Перси продлил контракт с "Фейеноордом"

"Фейеноорд" объявил о подписании нового контракта с нападающим Робином ван Перси.

Как говорится на официальном сайте голландского клуба, новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на сезон-2018/19.

Голландец вернулся в клуб в январе 2018 года. В 12 матчах чемпионата Голландии он забилпять мячей.

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