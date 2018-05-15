Ван Перси продлил контракт с "Фейеноордом"
"Фейеноорд" объявил о подписании нового контракта с нападающим Робином ван Перси.
Как говорится на официальном сайте голландского клуба, новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на сезон-2018/19.
Голландец вернулся в клуб в январе 2018 года. В 12 матчах чемпионата Голландии он забилпять мячей.
Читайте: Ван Перси заговорил о завершении карьеры | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мексика объявила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018
-
ПСЖ сообщил "Реалу" цену на Неймара
-
Гвардиола признан лучшим главным тренером АПЛ
-
Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018
-
Дортмундская "Боруссия" приняла решение по Балотелли
-
Виейра не возглавит "Арсенал"
-
Денисов может вернуться в "Зенит"
-
Месси не уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2018
-
"Астон Вилла" разыграет с "Фулхэмом" путевку в АПЛ
-
Будущий клуб Слуцкого "Витесс" победил в первом матче финала плей-офф за место в Лиги Европы
-
Уилшер и Харт не попадут в заявку сборной Англии на ЧМ-2018
-
Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси
-
Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии
-
Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"
-
Испанский тренд финалов Лиги Европы: "Атлетико" в Лионе сразится с "Марселем"
-
Сын Марсело поразил своей техникой
-
Черчесов рассказал о цели сборной России на ЧМ-2018
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Каррера рассказал о возможности возглавить "Ювентус"
-
"Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23