Ван Перси вошёл в тренерский штаб "Фейеноорда"

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Ван Перси вошёл в тренерский штаб "Фейеноорда"

"Фейеноорд" объявил о вхождении в тренерский штаб команды бывшего нападающего Робина ван Перси.

37-летний голландец будет помощником наставника Дика Адвоката по работе с форвардами.

Ван Перси - воспитанник "Фейеноорда", за основную команду он выступал с 2001 по 2004, а также с 2018 по 2019 год.

Именитый футболист завершил карьеру прошлым летом. Пробовал себя в роли эксперта на телевидении.

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