Ван Перси войдёт в тренерский штаб "Фейеноорда"

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Ван Перси войдёт в тренерский штаб "Фейеноорда"

Известный голландский нападающий Робин ван Перси начнёт тренерскую карьеру в "Фейеноорде", воспитанником которого он является.

По информации Rijnmond, экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" будет работать с форвардами роттердамской команды.

Напомним, что прошлым летом ван Перси завершил карьеру, после чего попробовал себя в роли эксперта на телевидении.

36-летний футболист выступал за "Фейеноорд" с 2001 по 2004, а также с 2018 по 2019 год.

Не пропустите: "Арсенал" готовит предложение по хавбеку "Фейеноорда". | http://soccernews.ru
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