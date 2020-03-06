Ван Перси войдёт в тренерский штаб "Фейеноорда"

Известный голландский нападающий Робин ван Перси начнёт тренерскую карьеру в "Фейеноорде", воспитанником которого он является.

По информации Rijnmond, экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" будет работать с форвардами роттердамской команды.

Напомним, что прошлым летом ван Перси завершил карьеру, после чего попробовал себя в роли эксперта на телевидении.

36-летний футболист выступал за "Фейеноорд" с 2001 по 2004, а также с 2018 по 2019 год.

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