Ван Перси забил 300-й гол в карьере

В полуфинале Кубка Голландии "Фейеноорд" разгромил "Виллем II" со счетом 3:0.

Один из голов в этом поединке на счету нападающего роттердамского клуба Робина ван Перси.

Этот гол стал для форварда 300-м в евро карьере. Для этого ему пришлось провести 656 матчей.

Видео: Юбилейный гол ветерана.

Все мячи 34-летнего ван Перси распределились следующим образом: "Фейеноорд" (24), "Арсенал" (132), "Манчестер Юнайтед" (58), "Фенербахче" (36) и сборная Голландии (50).

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