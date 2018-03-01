Ван Перси забил 300-й гол в карьере

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Ван Перси забил 300-й гол в карьере

В полуфинале Кубка Голландии "Фейеноорд" разгромил "Виллем II" со счетом 3:0.

Один из голов в этом поединке на счету нападающего роттердамского клуба Робина ван Перси.

Этот гол стал для форварда 300-м в евро карьере. Для этого ему пришлось провести 656 матчей.

Видео: Юбилейный гол ветерана.

 

Все мячи 34-летнего ван Перси распределились следующим образом: "Фейеноорд" (24), "Арсенал" (132), "Манчестер Юнайтед" (58), "Фенербахче" (36) и сборная Голландии (50).

Не пропустите: АЗ и "Фейеноорд" сыграют в финале Кубка Голландии. | http://soccernews.ru

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