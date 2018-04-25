Ван Перси заговорил о завершении карьеры

Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси не стал скрывать, что подумывает над завершением карьеры.

По словам 34-летнего футболиста, он чувствует, что стал уставать от режима, который позволяет поддерживать форму.

"Наступит момент, когда придется быть честным самим с собой. Я наслаждаюсь игрой, но люди не видят обратной стороны. Последние три недели я ложусь спать в 22 часа, ем только правильную еду в определенное время. Иногда приходится бороться с собой, и это занимает больше времени, чем хочется. Это порой утомляет, честно говоря. Мне хочется помогать команде, хочется играть до 40 лет. И я доволен последними месяцами игры, но посмотрим, что случится в самое ближайшее время", - сказал он.

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