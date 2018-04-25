Ван Перси заговорил о завершении карьеры
Нападающий "Фейеноорда" Робин ван Перси не стал скрывать, что подумывает над завершением карьеры.
По словам 34-летнего футболиста, он чувствует, что стал уставать от режима, который позволяет поддерживать форму.
"Наступит момент, когда придется быть честным самим с собой. Я наслаждаюсь игрой, но люди не видят обратной стороны. Последние три недели я ложусь спать в 22 часа, ем только правильную еду в определенное время. Иногда приходится бороться с собой, и это занимает больше времени, чем хочется. Это порой утомляет, честно говоря. Мне хочется помогать команде, хочется играть до 40 лет. И я доволен последними месяцами игры, но посмотрим, что случится в самое ближайшее время", - сказал он.
Читайте: Гол Ван Перси помог "Фейеноорду" разгромить "АЗ Алкмаар" и выиграть Кубок Голландии | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|32
|81
|2
|Аякс
|31
|70
|3
|АЗ
|32
|68
|4
|Фейеноорд
|32
|60
|5
|Утрехт
|31
|49
|6
|Херенвен
|32
|46
|7
|Витесс
|32
|45
|8
|Зволле
|32
|44
|9
|АДО Ден Хааг
|32
|43
|10
|Эксельсиор
|32
|40
|11
|Хераклес
|32
|38
|12
|ВВВ Венло
|31
|34
|13
|Гронинген
|31
|33
|14
|Виллем II
|32
|33
|15
|НАК Бреда
|32
|30
|16
|Рода ЮК
|32
|27
|17
|Спарта Роттердам
|32
|27
|18
|Твенте
|32
|23