Ван Перси заговорил о завершении карьеры

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Ван Перси заговорил о завершении карьерыНападающий "Фейеноорда"  Робин ван Перси не стал скрывать, что подумывает над завершением карьеры.

По словам 34-летнего футболиста, он чувствует, что стал уставать от режима, который позволяет поддерживать форму.

"Наступит момент, когда придется быть честным самим с собой. Я наслаждаюсь игрой, но люди не видят обратной стороны. Последние три недели я ложусь спать в 22 часа, ем только правильную еду в определенное время. Иногда приходится бороться с собой, и это занимает больше времени, чем хочется. Это порой утомляет, честно говоря. Мне хочется помогать команде, хочется играть до 40 лет. И я доволен последними месяцами игры, но посмотрим, что случится в самое ближайшее время", - сказал он.

Читайте: Гол Ван Перси помог "Фейеноорду" разгромить "АЗ Алкмаар" и выиграть Кубок Голландии | http://soccernews.ru

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