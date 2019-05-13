Ван Перси завершил карьеру
Известный голландский форвард Робин ван Перси завершил карьеру. Последним для него стал матч Эредивизии между "Фейеноордом" и "Ден Хаагом" (0:2).
35-летнему футболисту партнёры по команде и игроки соперника устроили коридор почёта.
LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer pic.twitter.com/xpY2Fblj1x— ESPN UK (@ESPNUK) 13 мая 2019 г.
В течение карьеры ван Перси помимо "Фейеноорда" выступал за "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". Он выиграл 7 трофеев.
В составе сборной Нидерландов нападающий сыграл 102 матча и забил 50 голов. Он - лучший бомбардир в истории национальной команды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|33
|83
|2
|ПСВ
|33
|80
|3
|Фейеноорд
|33
|62
|4
|АЗ
|33
|58
|5
|Витесс
|33
|50
|6
|Утрехт
|33
|50
|7
|Хераклес
|33
|48
|8
|Гронинген
|33
|45
|9
|Виллем II
|33
|44
|10
|АДО Ден Хааг
|33
|42
|11
|Херенвен
|33
|41
|12
|ВВВ Венло
|33
|41
|13
|Зволле
|33
|38
|14
|Эммен
|33
|35
|15
|Фортунна Ситтард
|33
|34
|16
|Эксельсиор
|33
|30
|17
|Де Графсхап
|33
|29
|18
|НАК Бреда
|33
|22