Ван Перси завершил карьеру

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Ван Перси завершил карьеру

Известный голландский форвард Робин ван Перси завершил карьеру. Последним для него стал матч Эредивизии между "Фейеноордом" и "Ден Хаагом" (0:2).

35-летнему футболисту партнёры по команде и игроки соперника устроили коридор почёта.

В течение карьеры ван Перси помимо "Фейеноорда" выступал за "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". Он выиграл 7 трофеев.

В составе сборной Нидерландов нападающий сыграл 102 матча и забил 50 голов. Он - лучший бомбардир в истории национальной команды.

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