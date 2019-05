Известный голландский форвард Робин ван Перси завершил карьеру. Последним для него стал матч Эредивизии между "Фейеноордом" и "Ден Хаагом" (0:2).

35-летнему футболисту партнёры по команде и игроки соперника устроили коридор почёта.

LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer pic.twitter.com/xpY2Fblj1x