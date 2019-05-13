Известный голландский форвард Робин ван Перси завершил карьеру. Последним для него стал матч Эредивизии между "Фейеноордом" и "Ден Хаагом" (0:2).

35-летнему футболисту партнёры по команде и игроки соперника устроили коридор почёта.

LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer pic.twitter.com/xpY2Fblj1x — ESPN UK (@ESPNUK) 13 мая 2019 г.

В течение карьеры ван Перси помимо "Фейеноорда" выступал за "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". Он выиграл 7 трофеев.

В составе сборной Нидерландов нападающий сыграл 102 матча и забил 50 голов. Он - лучший бомбардир в истории национальной команды.

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