Вана Алвес стал игроком "Порту"

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Вана Алвес стал игроком "Порту"

Вратарь "Фейренсе" Вана Алвес стал игроком "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер заключил с португальским клубом четырехлетнее соглашение. Отметим, что до этого Алвес был свободным агентом.

В прошлом сезоне Алвес сыграл 29 матчей, в 8 из них он сохранил ворота "сухими".

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