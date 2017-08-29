Ванда Икарди: "Благодаря мне цена Мауро выросла до 250 миллионов евро"

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Ванда Икарди: "Благодаря мне цена Мауро выросла до 250 миллионов евро"

Жена нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда заявила, что она является отличным агентом для форварда.

"Я единственная жена, которая помогает своему мужу зарабатывать деньги. Стоимость Мауро увеличилась с 14 до 250 миллионов евро", - приводит слова Нары Football Italia.

Стоит отметить, что в 2016 году Ванда принимала участие в продлении контракта Икарди с "Интером". В итоге, форвард подписал новое соглашение до лета 2021 с улучшенными финансовыми условиями.

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