Ванда Нара анонсировала перемирие между Икарди и "Интером"
Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, анонсировала перемирие между своим мужем и миланским клубом.
"Мы близки к согласию с клубом. Мауро восстанавливается после травмы колена и работает без выходных, чтобы побыстрее набрать форму. Он вернётся на поле, когда будет готов к этому. Руководство клуба заверило меня, что между Икарди и остальными игроками "Интера" нет никаких проблем", - приводит слова Нары Football Italia.
В середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого аргентинец стал жаловаться на проблемы с коленом.
На поле нападающий не выходит с 9 февраля. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11