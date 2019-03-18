Ванда Нара анонсировала перемирие между Икарди и "Интером"

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, анонсировала перемирие между своим мужем и миланским клубом.

"Мы близки к согласию с клубом. Мауро восстанавливается после травмы колена и работает без выходных, чтобы побыстрее набрать форму. Он вернётся на поле, когда будет готов к этому. Руководство клуба заверило меня, что между Икарди и остальными игроками "Интера" нет никаких проблем", - приводит слова Нары Football Italia.

В середине февраля "Интер" отобрал у Икарди капитанскую повязку. После этого аргентинец стал жаловаться на проблемы с коленом.

На поле нападающий не выходит с 9 февраля. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до июня 2021 года.

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