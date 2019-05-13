Ванда Нара: "Икарди был бы очень рад переходу в "Ювентус". Он сможет играть с Роналду"

Жена и агент игрока "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара в программе Tiki Taka прокомментировал информацию о возможном переходе мужа в "Ювентус".

"Икарди был бы очень рад переходу в "Ювентус". Он сможет играть вместе с Роналду", - сказал Нара.

Аргентинец перешел в миланский клуб в 2013 году. Его контракт действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 26 матчах за "Интер", отметившись 10 голами и 4 ассистами.

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