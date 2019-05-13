Ванда Нара: "Икарди был бы очень рад переходу в "Ювентус". Он сможет играть с Роналду"
Жена и агент игрока "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара в программе Tiki Taka прокомментировал информацию о возможном переходе мужа в "Ювентус".
"Икарди был бы очень рад переходу в "Ювентус". Он сможет играть вместе с Роналду", - сказал Нара.
Аргентинец перешел в миланский клуб в 2013 году. Его контракт действует до 2021 года.
В нынешнем сезоне он участвовал в 26 матчах за "Интер", отметившись 10 голами и 4 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15