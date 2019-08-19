Ванда Нара: "Икарди не перейдет в "Монако"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что ее муж не будет переходить в "Монако". Об этом сообщает TyC Sports

"Икарди не перейдет в "Монако", - сказала Нара.

Сам Икарди хочет продолжить карьеру в "Ювентусе".

В минувшем сезоне он в 37 матчах забил 17 голов и 5 ассистов. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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