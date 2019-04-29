Ванда Нара: "Мауро моложе Спаллетти, он останется на 150 лет в команде"

Теги мауро икардиинтер миланлучано спаллеттиванда нара

Ванда Нара: "Мауро моложе Спаллетти, он останется на 150 лет в команде"

Жена нападающего миланского "Интера" в программе Tiki Taka рассказала, что думает о желании главного тренера Лучано Спаллетти надолго остаться в клубе.

Ранее итальянский специалист заявил, что хочет задержаться в клубе еще на 100 лет. 

"Мауро моложе, он останется на 150 лет. То, что он останется в клубе уже принято на 100 процентов", - сказала Нара. 

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал пять результативных передач. 

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