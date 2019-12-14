Ванда Нара мешает ПСЖ выкупить Икарди

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Ванда Нара мешает ПСЖ выкупить Икарди

ПСЖ хочет выкупить у "Интера" права на нападающего Мауро Икарди

Однако трансферу препятствует жена и агент футболиста Ванда Нара.

Как сообщает Tuttosport, супруга аргентинца не желает торопить события, надеясь что интерес к её мужу появится у таких клубов, как "Реал" и "Ювентус".

Напомним, что у ПСЖ есть опция выкупа Икарди за 70 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками. | http://soccernews.ru
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