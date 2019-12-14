Ванда Нара мешает ПСЖ выкупить Икарди
ПСЖ хочет выкупить у "Интера" права на нападающего Мауро Икарди.
Однако трансферу препятствует жена и агент футболиста Ванда Нара.
Как сообщает Tuttosport, супруга аргентинца не желает торопить события, надеясь что интерес к её мужу появится у таких клубов, как "Реал" и "Ювентус".
Напомним, что у ПСЖ есть опция выкупа Икарди за 70 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками. | http://soccernews.ru
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|Наполи
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|Парма
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|Торино
|15
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|10
|Милан
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|20
|11
|Хеллас Верона
|15
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|Болонья
|15
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|Фиорентина
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|14
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|Удинезе
|15
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|Дженоа
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