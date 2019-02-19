Ванда Нара обвинила итальянскую газету во лжи
Жена и супруга игрока "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара сказала, что информация о том, что она требовала вернуть капитанскую повязку мужу - ложь.
Напомним, сегодня 19 февраля, в Gazzetta dello Sport написали, что Нара потребовала от миланского клуба извинений.
"Это позор! La Gazzetta - партнер "Интера". И то, что они публикуют данную информацию, делает ситуацию сложной. Правда - одна", - заявила Нара.
Напомним, экс-капитан "Интера" в последнее время окружен чередой скандалов, связанной с его супругой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9