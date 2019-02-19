Ванда Нара обвинила итальянскую газету во лжи

Теги интер миланмауро икардиванда нара

Ванда Нара обвинила итальянскую газету во лжи

Жена и супруга игрока "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара сказала, что информация о том, что она требовала вернуть капитанскую повязку мужу - ложь.  

Напомним, сегодня 19 февраля, в Gazzetta dello Sport написали, что Нара потребовала от миланского клуба извинений. 

"Это позор! La Gazzetta - партнер "Интера". И то, что они публикуют данную информацию, делает ситуацию сложной. Правда - одна", - заявила Нара. 

Напомним, экс-капитан "Интера" в последнее время окружен чередой скандалов, связанной с его супругой.

Не пропустите: Президент "Интера" исключил продажу Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 66
2 Наполи Наполи 24 53
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 24 42
5 Рома Рома 24 41
6 Аталанта Аталанта 24 38
7 Лацио Лацио 24 38
8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 24 35
10 Сампдория Сампдория 24 33
11 Сассуоло Сассуоло 24 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 24 28
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 Удинезе Удинезе 24 22
16 СПАЛ СПАЛ 24 22
17 Эмполи Эмполи 24 21
18 Болонья Болонья 24 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 24 9
Полная таблица

топ-5 тегов