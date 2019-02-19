Ванда Нара обвинила итальянскую газету во лжи

Жена и супруга игрока "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара сказала, что информация о том, что она требовала вернуть капитанскую повязку мужу - ложь.

Напомним, сегодня 19 февраля, в Gazzetta dello Sport написали, что Нара потребовала от миланского клуба извинений.

"Это позор! La Gazzetta - партнер "Интера". И то, что они публикуют данную информацию, делает ситуацию сложной. Правда - одна", - заявила Нара.

Напомним, экс-капитан "Интера" в последнее время окружен чередой скандалов, связанной с его супругой.

Не пропустите: Президент "Интера" исключил продажу Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru