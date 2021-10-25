Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди
Ванда Нара, агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, сообщила, что она вернулась к футболисту.
"Мы были счастливы с Мауро, это показывают фотографии, которые я публиковала в последние несколько месяцев. Но меня очень сильно ранило произошедшее. Я каждый день просила Мауро о разводе. Через некоторое время он согласился, и мы пошли к адвокату. Мы подписали соглашение, но через день он написал, что желает меня счастья. Я поняла, что даже имея все, я не буду счастлива без него. Я верю, что нашу семью укрепит это трудное время. Мы сделали свой выбор. Я люблю тебя, Мауро Икарди", – написала Ванда в своем инстаграме.
Напомним, что Икарди и Нара состоят в отношениях с 2014 года. Девушка также является агентом игрока.
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