Ванда Нара пожаловалась на отношение к женщинам в мире футбола

Ванда Нара, жена и агент нападающего ПСЖ Мауро Икарди, посетовала, что в футбольном мире к женщинам относятся без должного уважения.

"Мауро - не мужлан. Он независим и восхищается женщинами, которые работают и защищают свои права. Вот почему я являюсь его агентом в таком мужском мире, как футбол, где женщин рассматривают только как посудомоек", - цитирует Нару Infobae.

Напомним, что футболист и бывшая модель женились в мае 2014 года, после того как Икарди увёл возлюбленную у Макси Лопеса.

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