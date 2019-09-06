Ванда Нара: "ПСЖ - лучший вариант для Икарди"

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Ванда Нара: "ПСЖ - лучший вариант для Икарди"

Жена и агент нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара изменила свое отношение по поводу клуба, в который перешел его муж. Об этом сообщает Le Figaro.

Ранее Нара заявила, что аренда парижанами Икарди было худшим вариантом продолжения его карьеры.

"ПСЖ - лучший вариант для Икарди. Именно поэтому мы приняли его предложение, у него высокий уровень требования. Вся семья гордится им. 
то единственное, что я хотела заявить", -  сказала Нара.

Напомним, что ПСЖ арендовал Икарди до конца текущего сезона с правом последующего клуба.

В "Интере" нападающий провёл шесть лет и забил 124 гола в 219 матчах.

А еще: Жена Икарди: "Вариант с ПСЖ был худшим для меня" | http://soccernews.ru
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