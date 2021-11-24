Ванда Нара рассказала о нынешних отношениях с Икарди

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Ванда Нара рассказала о нынешних отношениях с Икарди

Фото: инстаграм Ванды Нары/Автор неизвестен 

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, заявила, что футболист мог завершить карьеру, если бы она ушла от него.

"Икарди сказал мне, что завершит карьеру, если я уйду от него. Чина Суарес – это ошибка всей его жизни. Я верю в раскаяние Мауро и доверяю ему. Я бы никогда не вступила в отношения с мужчиной из-за денег", – приводит слова Ванды журналист Николо Скира в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Икарди готов уйти из ПСЖ по двум причинам. | http://soccernews.ru
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