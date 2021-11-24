Ванда Нара рассказала о нынешних отношениях с Икарди
Фото: инстаграм Ванды Нары/Автор неизвестен
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, заявила, что футболист мог завершить карьеру, если бы она ушла от него.
"Икарди сказал мне, что завершит карьеру, если я уйду от него. Чина Суарес – это ошибка всей его жизни. Я верю в раскаяние Мауро и доверяю ему. Я бы никогда не вступила в отношения с мужчиной из-за денег", – приводит слова Ванды журналист Николо Скира в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Икарди готов уйти из ПСЖ по двум причинам. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13