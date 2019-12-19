Ванда Нара рассказала об отказе Икарди заниматься с ней сексом после поражений

Жена форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара в интервью La Republicca Delle Donne рассказала интимные подробности жизни с футболистом.

"Мауро - профессиональный игрок. Перед матчами он не занимается со мной сексом, только после, и то, если матч прошел хорошо. Если игра был не очень, он и не посмотрит на меня", - сказала Нара.

Ранее Ванда заявила, что Икарди не перейдет в "Ювентус" из уважения к "Интеру".

В этом сезоне форвард участвовал в 10 матчах в чемпионате Франции, отметившись 8 голами и 2 голевыми передачами.

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