Ванда Нара уличила Икарди в измене с помощью частного детектива: подробности

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Ванда Нара уличила Икарди в измене с помощью частного детектива: подробности

Фото инстаграм Мауро Икарди

СМИ узнали новые детали семейного скандала нападающего ПСЖ Мауро Икарди и его жены Ванды Нары.

Напомним, что девушка публично обвинила аргентинского футболиста в изменах и уехала с детьми из Парижа.

По информации LAM, Нара уличила Икарди в неверности с помощью частного детектива. Нанятый сыщик взломал телефон форварда и получил доступ к его переписке с любовницей Чайной Суарес.

Напомним, что пара состояла в отношениях с 2014 года. У них есть две общих дочери.

Не пропустите: Ванда ярко ответила Икарди на романтический пост. | http://soccernews.ru
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