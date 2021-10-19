Ванда Нара уличила Икарди в измене с помощью частного детектива: подробности
СМИ узнали новые детали семейного скандала нападающего ПСЖ Мауро Икарди и его жены Ванды Нары.
Напомним, что девушка публично обвинила аргентинского футболиста в изменах и уехала с детьми из Парижа.
По информации LAM, Нара уличила Икарди в неверности с помощью частного детектива. Нанятый сыщик взломал телефон форварда и получил доступ к его переписке с любовницей Чайной Суарес.
Напомним, что пара состояла в отношениях с 2014 года. У них есть две общих дочери.
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|Нант
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